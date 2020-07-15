За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 16, Междуреченск – 6, Кемерово – 5, Киселевск – 5, Анжеро-Судженск – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Мыски – 2, Осинники – 2, Березовский – 1, Полысаево – 1, Юрга – 1, Тисульский МР – 1, Топкинский МО – 1, Тяжинский МО – 1.

68 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1290 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1297 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7035 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".