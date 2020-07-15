Капитальный ремонт и переоборудование завершились в школе № 45 Прокопьевска. Крупнейшую в городе школу, рассчитанную почти на 1800 мест, модернизировали по региональной программе «Моя новая школа». Объем финансирования составил 322,8 млн рублей.

Программа «Моя новая школа» стартовала в 2019 году по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Школа № 45 в Прокопьевске стала восьмой по счету, обновленной в рамках программы.

«Мы рекордными темпами строим жилье, в районах жилой застройки возводим новые школы — современные и комфортные. Но важно, чтобы школы в давно обжитых районах и в сельской местности тоже развивались и соответствовали новым требованиям. Создали для этого программу «Моя новая школа», делаем из старых школ абсолютно новые, полностью соответствующие федеральным образовательным стандартам: с новыми лабораториями, спортзалами, бассейнами. Проект каждой реконструкции разрабатывается с учетом пожеланий школьников, их родителей и педагогов. Такой же подход используем и при выборе оборудования для обновленных школ. Восемь школ уже прошли полную перезагрузку, еще 20 находятся в стадии ремонта. До конца года планируем завершить капремонты 9 школ», — сообщил Сергей Цивилев 14 июля в Прокопьевске на открытии школы № 45.

После модернизации школа № 45 стала Городским ресурсным центром развития профессиональных компетенций школьника — по субботам все желающие школьникиПрокопьевска смогут посещать ее для занятий по направлениям «WorldSkills Juniors». Для этого в школе есть все необходимое: оборудованы цифровые лаборатории химии, физики, биологии, географии, геологии и экологии, математики и информатики, инженерные классы, класс дизайна, лингафонные кабинеты, телерадио- и издательский центры, кабинет психолога.

В школе капитально отремонтировали 42 учебных кабинета, актовый, хореографический, спортивный и тренажерный залы, бассейн, тир, столовую. На территории оборудовали универсальную спортивную площадку для волейбола, баскетбола, хоккея, мини-футбола, трибуны для зрителей, площадку для воркаута, современную полосу препятствий для занятий школьного экспериментального класса МЧС.

В 2019 году по программе «Моя новая школа» отремонтировали 4 школы в Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске и Елыкаеве Кемеровского МО. С начала 2020 года завершены капремонты еще 4 школ: в Мариинске, Прокопьевске, Гурьевском МО и Юргинском районе.

В ходе рабочей поездки в Прокопьевск губернатор Кузбасса также возложил цветы к памятнику «Солдат Победы», установленному в 2020 году в Парке Победы. Бронзовая скульптура советского воина высотой 9,5 метров дополнена стеной памяти с именами 6225 прокопчан, погибших на Великой Отечественной войне. Архитектурный ансамбль возведен на пожертвования горожан и за счет средств промышленных предприятий в честь 75-летия Великой Победы. Автор мемориала — художник-скульптор, лауреат премии Кузбасса Константин Зинич.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.