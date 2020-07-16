За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 18, Новокузнецк – 7, Анжеро-Судженск – 4, Киселевск – 3, Белово – 2, Полысаево – 2, Юрга – 2, Гурьевский МО – 2, Промышленновский МО – 2, Березовский – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, Прокопьевск – 1, Кемеровский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Яйский МО – 1.

Один пациент скончался. У мужчины 1962 года рождения на фоне коронавируса развилась ишемическая болезнь сердца и тяжёлая форма пневмонии. Он проживал в пгт Промышленная.

47 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1337 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1297 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6529 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".