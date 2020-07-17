За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 11, Новокузнецк – 11, Белово – 5, Кемеровский МО – 5, Анжеро-Судженск – 3, Яйский МО – 3, Осинники – 2, Междуреченск – 1, Юрга – 1, Гурьевский МО – 1, Мариинский МР – 1, Чебулинский МО – 1.

73 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1410 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1269 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 6021 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".