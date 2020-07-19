Сергей Цивилев: «История металлургии в Кузбассе насчитывает сотни лет. В двадцатом веке металл легендарного Кузнецкого металлургического комбината сыграл важнейшую роль в индустриализации Советского Союза. А в годы Великой Отечественной войны Кузбасс стал Кузницей Победы — здесь выпускали танковую броню, металл для снарядов и бомб, алюминий для самолетов. Сегодня Кузбасс — один из центров российской металлургии. В металлургической отрасли Кузбасса работают сильные люди, настоящие профессионалы, ответственно подходящие к своему делу. Они вносят значительный вклад не только в развитие нашего региона, но и всей страны. Из кузбасского металла Россия строит мосты и корабли. Наша продукция применяется в авиастроении, космической промышленности.

Уважаемые металлурги, хочу поблагодарить вас за преданность делу, за добросовестный труд. Желаю вашим предприятиям устойчивого роста, вам и вашим близким — счастья и благополучия. С праздником!»