По данным регионального Оперативного штаба, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 61 случай заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 23, Междуреченск – 11, Кемерово – 6, Таштагольский МР – 4, Новокузнецкий МР – 3, Прокопьевск – 2, Белово – 1, Калтан – 1, Киселевск – 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Юрга – 1, Кемеровский МО – 1, Мариинский МР – 1, Прокопьевский МО – 1, Чебулинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Крапивинский МО – 1.

14 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1 529 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1310 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5 294 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".