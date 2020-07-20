Современный многофункциональный школьный стадион в селе Березово начал работу 17 июля после капитального ремонта по областной госпрограмме «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса». На модернизацию спорткомплекса из областного бюджета направлены 23,76 млн рублей, из муниципального — 2, 64 млн рублей.

«Важно формировать в Кузбассе культуру здорового образа жизни, привлекать как можно больше людей к занятиям спортом, физической активности. Поэтому уделяем большое внимание строительству и реконструкции спортивных объектов, в том числе, в небольших населенных пунктах. Возможности для активного образа жизни в селах должны быть на таком же высоком уровне, как в городах. Обновленный стадион в Березово — еще один шаг к этой цели», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На стадионе уложили искусственное покрытие, установили трибуны на 300 мест, разместили площадку для воркаута, оборудовали круговую беговую дорожку длиной 250 метров и прямую дорожку на 100 метров. В состав обновленного комплекса вошли волейбольная и баскетбольная площадки, поле для мини-футбола. Установлено освещение, которое позволит всем желающим заниматься спортом по вечерам и рано утром.

На стадионе будут проходить занятия физкультурой учеников березовской школы, соревнования. В зимнее время будет подготовлена лыжная трасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.