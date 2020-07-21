За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 62 случая заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 22, Кемерово – 8, Новокузнецк – 7, Белово – 6, Анжеро-Судженск – 3, Кемеровский МО – 3, Мариинский МР – 3, Яйский МО – 3, Осинники – 2, Мыски – 1, Ижморский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Промышленновский МО – 1.

45 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1574 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1327 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5298 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".