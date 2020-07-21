Впервые за 23 года в Кемеровской области упал объем добычи угля. Об этом рассказал в интервью РИА Новости губернатор Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев: «Угольщики при этом резко остановили свои инвестиции из-за непонимания развития Восточного полигона, и у нас упал объем добычи на 11%. Обычно объем добычи, несмотря на кризисы, только рос, рос и рос. То, что он упал, означает, что ситуация очень серьезная».

По словам главы региона, текущий кризис начался внезапно, с торговой войны между США и Китаем.

«Мы заранее знали, что Европа будет отказываться от угля. И рынок сместился в Азию. Мы планировали развитие Восточного полигона. К сожалению, на этот кризис еще резко наложилось то, что РЖД в указанные сроки не развивают железную дорогу», — заметил губернатор.

С. Цивилев отметил, что власти Кемеровской области постоянно просят у РЖД план того, как они в 2024-2025 годах достигнут целей, указанных в протоколе заседания комиссии по топливно-энергетическому комплексу, которое прошло под руководством президента России.

«Там как раз обсуждалось развитие Восточного полигона — БАМа и Транссиба. Нам очень важно знать план по годам, потому что под это угольщики должны планировать свои инвестиции. Если не будет плана, то и угольщики инвестировать не будут. При этом на сегодня РЖД выделяет со своей стороны 500 миллиардов рублей, а угольщики — на порядок больше. Меня беспокоит, что эти инвестиции стали останавливаться, потому что угольщики не понимают, как будет развиваться восточное направление», — заявил Сергей Цивилев.