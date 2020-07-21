Дамбы должны построить в Междуреченске и Новокузнецке. Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о финансировании этих защитных сооружений.

Глава Кузбасса рассчитывает на федеральное софинансирование при строительстве дамб.

«В Междуреченске у нас выполнен первый этап ремонтных работ, выполнено проектирование, мы прошли оценку проектной стоимости, получили согласование Министерства природных ресурсов. Сейчас проект находится на рассмотрении в правительстве РФ. Если деньги будут, мы быстро проведем строительство», — рассказал Сергей Цивилев в интервью РИА Новости.

По словам губернатора, на строительство дамбы в Междуреченске потребуется примерно 680 миллионов рублей.

«В Новокузнецке дамбу мы построим. Идут проектные работы, у нас есть план-график, по которому мы движемся, и он согласован с Минприроды. Всю эту программу мы тоже передали в правительство. Регионального бюджета на строительство недостаточно, мы готовим проект, предполагающий софинансирование», — сообщил губернатор.

Как отметил глава региона, стоимость строительства дамбы в Новокузнецке будет определена после выполнения проектных работ.