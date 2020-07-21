Кемеровская область сохраняет невысокие по сравнению с соседними регионами показатели заболеваемости коронавирусом, так как власти с самого начала приняли комплекс мер и ограничений и продолжают изолировать в медицинских учреждениях каждого заболевшего, уверен глава региона Сергей Цивилев. В интервью РИА Новости он рассказал, как в условиях ограничений работает промышленность региона, в каком состоянии угольная отрасль, как регион готовится к празднованию 300-летия Кузбасса и проведению крупных международных спортивных соревнований и как из-за пандемии выросла популярность горнолыжного курорта Шерегеш.

Начали разговор с ситуации с коронавирусом в регионе.

Сергей Цивилев: «По состоянию на 20 июля в регионе коронавирусной инфекцией заболевает примерно 50-60 человек в день. Мы остаемся одним из регионов, который имеет один из самых маленьких показателей по количеству заболевших на 100 тысяч человек. Мы смогли развернуть уже 15 лабораторий, сделано уже больше 320 тысяч исследований. У нас сейчас работают 3 федеральные лаборатории, 2 частные, 9 областных, а ведь начинали мы четыре месяца назад всего с одной лаборатории Роспотребнадзора, которая могла делать тесты на коронавирус. На пике мы доходили до 8 тысяч исследований в сутки. Наши лаборатории уже в состоянии это делать. Потребность по тестам колеблется каждый день, но в среднем ежедневно проводится свыше 5,5 тысячи исследований, в неделю это 38-40 тысяч тестов. Более 98% при этом оказываются здоровыми людьми. Это говорит о том, что уровень заболеваемости у нас невысокий, и мы его удерживаем в этих границах.

Мы промышленность в регионе не закрывали вообще, потому что уже полтора года находимся в состоянии кризиса, связанного с мировым угольным кризисом. Был принят целый комплекс мероприятий, при которых мы бы смогли и защитить людей от болезни, и обеспечить работу экономики. У нас было подготовлено более 2,4 тысячи коек. На сегодня у нас около 1,3 тысячи человек лечатся в больницах, почти 1,5 тысячи коек свободны. Система здравоохранения работает в спокойном режиме, мы в состоянии оказать медицинскую помощь каждому заболевшему. При этом система здравоохранения у нас еще занимается оказанием плановой медицинской помощи. Надеемся, что мы в таком состоянии будем и дальше находиться, но не все зависит только от нас, потому что в соседних регионах ситуация гораздо хуже.

С 5 июля у нас открыты рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Симферополь, Анапу и Сочи. Мы на сегодня считаем, что ситуацию контролируем. Хотя это дается очень большими усилиями. У нас же работает все — и фитнес-центры, и гостиницы, и рестораны. Мы везде вводим ограничительные меры, связанные с коронавирусом, — социальная дистанция, масочный режим, обработка рук и обязательно лечение не на дому. На дому мы разрешаем лечиться только в отдельных, особых случаях. А так настаиваем на обязательном лечении именно в медицинских учреждениях, потому что, к сожалению, по нашему опыту мы увидели, что если даже бессимптомных больных отправлять домой, они не выполняют режим самоизоляции. Они контактируют с людьми, появляются очень серьезные семейные очаги, заболевают соседи. Эти явления очень опасные, поэтому если заболел, ты сразу должен быть изолирован — это обязательно. Приходится очень много вести разъяснительной работы с населением. Особенно это стало важно, когда мы сняли очень много ограничений и люди почувствовали, как будто все прошло, а оно не прошло. Нам в этом состоянии жить придется еще очень долго».

Полный текст интервью корреспондента РИА Новости с губернатором Кузбасса читайте здесь.