За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 64 случая заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 27, Новокузнецк – 15, Прокопьевск – 8, Мыски – 4, Кемерово – 3, Промышленновский МО – 2, Таштагольский МР – 2, Анжеро-Судженск – 1, Белово – 1, Новокузнецкий МР – 1.

2 пациента скончались. У мужчины 1947 года рождения болезнь протекала на фоне сахарного диабета и онкологического заболевания. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1951 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии. Она проживала в Кемерове.

60 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1634 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1329 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5184 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".