Правительство Кузбасса разрабатывает концепцию культурных мероприятий — фестивалей, конкурсов, концертов, акций и программ — посвященных 300-летию региона, которое будет отмечаться 6 июля 2021 года. Концепцию презентуют 8 сентября 2020 года в музее-заповеднике «Красная Горка», с этого дня начнется череда культурных мероприятий к юбилею региона.

«Убежден, что лучшим подарком к юбилею для кузбассовцев станут не салюты или концерты, а развитие региона, значимые изменения к лучшему: новые больницы, школы, детские сады, отремонтированные дороги, уютные площади и скверы. Тем не менее, юбилейный год — идеальное время, чтобы рассказать о Кузбассе всей России, глубже узнать историю и культуру нашего края, еще раз ощутить, за что мы любим Кузбасс. Поэтому мы готовим череду мероприятий, которые будут идти в течение года — как в Кузбассе, так и в Москве, в других регионах России. А в день 300-летия Кузбасса организуем большие праздники во всех городах и районах области. Центром торжеств станет новая Московская площадь в Кемерове», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В сентябре 2020 года в Кузбассе пройдет фестиваль креативных пространств «Коллаборация», основанный на синтезе классических и современных направлений искусства. Затем эстафету осенних мероприятий примет уличный литературный фестиваль «Книжная площадь», в рамках которого в режимах офлайн и онлайн пройдут книжные ярмарки и презентации книг, посвященных 300-летию Кузбасса.

Продемонстрировать многообразие культур проживающих в Кузбассе народов призван национальный культурный фестиваль «Этно-Кузбасс», который также пройдет осенью. В фестивале будут участвовать представители коренных народов Кузбасса и других живущих в России национальностей.

В рамках новогодней праздничной программы на Московской площади города Кемерово запланирован флешмоб «Самый массовый новогодний хоровод», который должен стать рекордным в России. Для официальной регистрации рекорда будут приглашены представители Книги рекордов России.

Весной 2021 года в Кузбассе впервые пройдет международный кинофестиваль «Край света. Центр Сибири».

Международная акция «Ночь музеев» в юбилейном году продлится две недели и пройдет под лозунгом «Ожившая история». Музеи Кузбасса будут проводить ночные экскурсии, акции, мероприятия. Расширится и территория «Ночи музеев»: «ожившие экспонаты» можно будет увидеть на улицах городов, а виртуальные экспозиции — на фасадах зданий.

По случаю 300-летия Кузбасса на реке Томь состоится историческая реконструкция путешествия на струге (русское плоскодонное парусно-гребное судно). Экспедиция, повторяющая путь колонистов-первопроходцев Притомья, будет проходить по маршруту Томск-Новокузнецк. Также на территории музея-заповедника «Томская Писаница» будет открыт Верхотомский острог — точная копия казачьего блокпоста XVII века.

Центральным событием праздничной программы в день юбилея станет светомузыкальное шоу с использованием дронов, запланированное на 6 июля 2021 года на Московской площади города Кемерово.

После официальной даты праздничные культурно-просветительские мероприятия продолжатся. Фонды всех музеев Кузбасса объединит проект «Сибирская монета», рассказывающий об истории горнорудного и металлургического производства на примере сибирской монеты. В ходе проекта будут организованы передвижная экспозиция, круглые столы, научно-исследовательская экспедиция и научно-практическая конференция с участием Международного нумизматического конгресса коллекционеров.

На осень 2020 года запланированы Международный театральный конкурс-фестиваль «Кузбасс-fest: театр здесь!», Сибирский музыкальный форум «Акколада», фестиваль «Джаз у Старой крепости».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.