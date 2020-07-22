На площадке Новосибирской области в режиме ВКС прошло заседание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Образование и наука». С докладом о положительном опыте работы научно-образовательного центра «Кузбасс» и дальнейшей его деятельности выступила заместитель губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова.

В мероприятии также приняли участие помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и другие почетные гости.

В ходе своего доклада заместитель губернатора Елена Пахомова выступила с предложениями по улучшению работы научно-образовательных центров, созданных по нацпроекту «Наука» в Перми, Белгороде, Кемерове, Нижнем Новгороде и Тюмени. Замгубернатора предложила создать специальную рабочую группу при Министерстве науки и высшего образования РФ для упрощения процессов внесения изменений в программу деятельности НОЦ.

Также Елена Пахомова выдвинула ряд инициатив от региона по корректировкам нацпроекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа». Она отметила, что федеральное софинансирование проекта «Опорные школы РАН» поспособствует модернизации материально-технической базы образовательных учреждений. А внесение проекта «Создание военно-учебных центров при вузах» в национальный проект позволит восстановить военную кафедру в регионе.

Работа научно-образовательного центра «Кузбасс» получила высокую оценку Совета научно-образовательных центров мирового уровня. НОЦ «Кузбасс» в июне 2020 года получил грант Минобрнауки РФ в размере 144,2 млн рублей. Выделенные средства пойдут на комплексное проектирование объектов НОЦ: «Кузбасская долина», «Университетский городок» и уникального комплекса новых научно-образовательных сооружений на территории курорта Шерегеш.

НОЦ «Кузбасс» проведены десятки научных и образовательных мероприятий; созданы представительства центра в Китае и Монголии, в рамках которых с местными учеными проводятся совместные научные исследования. Также НОЦ инициировал комплексную научно-техническую программу (КНТП) полного инновационного цикла. Ее специализация касается базовой для региона угольной отрасли, вопросов экологии и здоровья населения. В июле КНТП успешно прошла согласование в Министерстве науки и высшего образования РФ. Общая сумма финансирования КНТП составляет 16 млрд рублей, 12,5 из которых готовы вложить угольные предприятия. На следующем этапе реализации программа пройдет согласование в правительстве РФ.

Еще одним проектом НОЦ «Кузбасс» является создание инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Кузбасская долина». Проект возник в результате сотрудничества с учеными Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН. На сегодняшний день заявка о создании ИНТЦ подана в Минэкономразвития РФ. При положительном решении «Кузбасская долина» расположится в городе Юрге, где работает промышленный кластер горного машиностроения, и станет площадкой для запуска новых научно-производственных разработок и их внедрения в деятельность промышленных предприятий Кузбасса и других регионов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.