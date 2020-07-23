За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 20, Кемерово – 17, Новокузнецк – 9, Белово – 6, Юрга – 4, Анжеро-Судженск – 2, Промышленновский МО – 2, Юргинский МО – 2, Калтан – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, Топкинский МО – 1, Чебулинский МО – 1, Яйский МО – 1.

Одна пациентка скончались. У женщины 1941 года рождения болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сердечно-сосудистой патологии. Она проживала в Новокузнецке.

60 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1694 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1335 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5280 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".