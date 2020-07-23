220 кузбасских участников чемпионата «Молодые профессионалы» ежедневно тренируются на площадках техникумов и колледжей. В составе сборной — старшеклассники, студенты и выпускники организаций среднего профессионального образования. Тренировки будут проходить до начала соревнований, которые пройдут с 7 по 20 сентября 2020 года. В этом году чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) впервые организован в гибридном формате, предполагающем симбиоз дистанционных и онлайн-технологий.

«Требования к рабочим профессиям растут с каждым годом: сегодня профессионалам рабочих специальностей нужно и умение работать в команде, и знание английского языка, и полное владение цифровой техникой. В Кузбассе рабочие профессии всегда были в почете, а сегодня нам особенно нужны высокопрофессиональные кадры. Чемпионат WorldSkills Russia дополнительно привлечет внимание молодежи к рабочим профессиям, позволит участникам обменяться опытом, откроет новые возможности для развития», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

С командой Кузбасса занимаются не только кузбасские наставники, но и сертифицированные тренеры из союза WorldSkills Russia. Консультации проходят в режимах оффлайн и онлайн. Московские специалисты помогают кузбасским участникам в подготовке по компетенциям «Администрирование отеля», «Сетевое и системное администрирование», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Флористика», «Электромонтаж» и «Технология моды». Тренировки будут проходить в Кемерове и Новокузнецке до 29 июля.

В Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства участники компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» практикуются в работе с применением строительной гипсовой плиты и металлических профилей. В Кузнецком техникуме сервиса и дизайна студенты изучают теорию и практику создания букетов по компетенции «Флористика». В Кемеровском коммунально-строительном техникуме конкурсанты компетенции «Электромонтаж» отрабатывают монтаж кабельных линий и современных кабеленесущих систем.

Киселевский педагогический колледж стал площадкой для проведения тренировок по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведения». В Юргинском технологическом колледже к чемпионату готовят графических дизайнеров, косметологов и инженеров-электроников. А в Мариинском политехническом техникуме для юниоров WorldSkills Russia организованы тренировки по производству мебели.

Финал чемпионата пройдет на площадках колледжей, а также специализированных и международных центров компетенций. Одним из центров управления соревнованиями станет Новокузнецкий строительный техникум, это позволит модернизировать учебное заведение и вывести его на новый уровень. Студенты и школьники примут участие в соревнованиях по 129 компетенциям в 7 блоках профессий: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, образование.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.