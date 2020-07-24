За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 20, Междуреченск – 11, Кемерово – 9, Анжеро-Судженск – 5, Прокопьевск – 5, Киселевск – 3, Яйский МО – 3, Белово – 2, Березовский – 2, Кемеровский МО – 2, Промышленновский МО – 2, Мыски – 1, Осинники – 1, Юрга – 1, Тяжинский МО – 1.

106 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1800 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1297 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5329 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".