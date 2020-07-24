Кузбасс вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Поддержку из федерального бюджета получат два проекта: «Развитие школьного добровольчества «Альфа Кузбасса» (проект реализует Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности») и Форум серебряных волонтеров «SV_Белово» (проект реализует Центр молодежной политики и туризма города Белово). Общая сумма субсидии превысит 7 млн рублей.

«Это первая победа Кузбасса в конкурсе, она говорит о динамичном развитии волонтерства в регионе. Роль волонтеров в обществе постоянно растет, они поддерживают ветеранов, пенсионеров, участвуют в проектах по сохранению исторической памяти, защите окружающей среды», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На конкурс были представлены 68 заявок от регионов России, 39 из них в 2021 году получат субсидии из федерального бюджета. Выбирая победителей, эксперты оценивали социальную значимость практики и обоснованность предлагаемых решений, степень стимулирования проектом развития добровольческой (волонтерской) активности жителей, инновационность, уникальность предлагаемых мероприятий, механизмов и подходов.

Организатором конкурса «Регион добрых дел» выступает Российское агентство по делам молодежи. Мероприятие направлено на создание условий для устойчивого развития добровольческих (волонтерских) инициатив в субъектах РФ.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.