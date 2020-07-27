За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 69 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 17, Междуреченск – 9, Новокузнецк – 7, Таштагольский МО – 6, Прокопьевск – 5, Белово – 4, Юрга – 3, Беловский МР – 3, Гурьевский МО – 3, Юргинский МО – 2, Анжеро-Судженск – 1, Березовский – 1, Калтан – 1, Киселевск – 1, Краснобродский – 1, Мыски – 1, Прокопьевский МО – 1, Промышленновский МО – 1, Тисульский МР – 1, Яшкинский МО – 1.

23 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1979 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1329 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5826 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".