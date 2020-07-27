Аграрии Кузбасса начали уборку зерновых и зернобобовых культур: озимых пшеницы и ржи, гороха. Первыми к уборке приступили хозяйства Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, Гурьевского и Прокопьевского округов, а также Новокузнецкого района.

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, на 27 июля зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 645 га. Намолочено 1,8 тыс. тонн зерна, средняя урожайность — 27,3 ц/га.

«В этом году все виды сельхозработ начинаем на 10-14 дней раньше обычного — спасибо ранней весне, теплой погоде и согласованным профессиональным действиям аграриев. В прошлом году мы вышли на уборку только в начале августа. Есть уверенность, что закончим уборочную кампанию раньше срока и с хорошим урожаем», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он подчеркнул, что сельское хозяйство для Кузбасса — это не только продовольственная безопасность и возможность обеспечить жителей доступными и качественными продуктами, но и перспективная экспортная отрасль.

«Кузбасское зерно поставляется в Казахстан, Китай, Латвию, Литву, масличные культуры — в Китай, Беларусь, Абхазию, Азербайджан, Армению, Киргизию», — перечислил глава региона.

Самые высокие темпы уборки зерновых и зернобобовых на данный момент показывает Ленинск-Кузнецкий округ — там обмолотили 385 га. По урожайности лидирует Гурьевский округ с показателем 40 ц/га.

Кроме того, пять муниципалитетов ведут уборку технических культур: она идет в Ленинск-Кузнецком, Крапивинском, Промышленновском, Топкинском, Юргинском муниципальных округах. На сегодняшний день обмолочено 3,8 тыс. га озимой сурепицы, намолочено 5,6 тыс. тонн, средняя урожайность составила 14,5 ц/га. Также продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. Скошено трав на площади 102,8 тыс. га, заготовлено почти 104 тыс. тонн сена, 198,5 тыс. тонн сенажа.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.