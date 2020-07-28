За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 24, Междуреченск – 15, Кемерово – 11, Анжеро-Судженск – 8, Березовский – 8, Мыски – 4, Белово – 3, Новокузнецкий МР – 2, Юрга – 1, Беловский МР – 1, Кемеровский МО – 1, Чебулинский МО – 1.

Один пациент скончался. У мужчины 1958 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии. Он проживал в Прокопьевске.

61 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 2040 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1346 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6363 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".