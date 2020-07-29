Три детских сада построят в Кемерове к концу 2020 года по нацпроекту «Демография», еще один — по федеральной адресной инвестиционной программе. Представители министерства строительства Кузбасса во вторник 28 июля проверили ход строительства детских садов и убедились, что работы идут по графику.

«Сейчас в Кузбассе строят сразу 15 новых детсадов, 14 из них — в рамках нацпроекта „Демография“. Это современные комфортные дошкольные учреждения, с бассейнами, соляными комнатами, тематическими игровыми зонами для профориентационного воспитания. Здания для детских садов должны соответствовать самым высоким стандартам, поэтому специалисты контролируют возведение объектов на всех этапах, помогают оперативно решать возникающие вопросы», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Детский сад на 200 мест в микрорайоне 7Б Центрального района готов на 80%. В данный момент в здании завершают внутреннюю чистовую отделку, устройство бассейна, монтаж оборудования для пищеблока, идет благоустройство территории. В детсаду будут залы музыкальных и физкультурных занятий, бассейн, соляная комната. На строительство объекта направили 300 млн рублей, 249 млн рублей — из федерального бюджета, 51 млн рублей — из областного.

Детский сад на 258 мест с бассейном в микрорайоне 15А Центрального района готов на 26%: здесь ведут кладку стен, монтируют плиты перекрытий первого этажа, проводят наружные инженерные сети. В здании разместят кабинеты робототехники и живописи, бассейн, кабинет экономики и математического развития, соляную комнату. В детсаду откроют группы для детей с нарушениями развития и опорно-двигательного аппарата. Помещения для таких ребят оснастят дополнительным оборудованием, пандусами, а для транспортировки детей между этажами предусмотрен лифт. На строительство детского сада направили более 311,1 млн рублей, из них 301,8 млн рублей составляют средства федерального бюджета, 9,3 млн рублей выделили из бюджета Кузбасса.

Два детских сада по 350 мест с бассейнами возводят в микрорайоне № 2 активно развивающегося жилого района Лесная Поляна. В настоящее время на объектах обустраивают кровли, внутренние и наружные инженерные сети, устанавливают оконные блоки и ведут черновую отделку помещений. Стоимость двух детсадов — 737,3 млн рублей, в том числе 715,2 млн рублей из федерального бюджета и 22,1 млн рублей из средств области.

Всего в Кемерове на данный момент идет строительство восьми детских садов. Планируется, что на всех объектах строительные работы будут завершены до конца текущего года.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.