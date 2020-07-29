За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 73 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 34, Кемерово – 21, Междуреченск – 13, Калтан – 2, Березовский – 1, Осинники – 1, Прокопьевск – 1. Таковы данные регионального Оперативного штаба по коронавирусу.

104 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 2144 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1315 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6877 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".