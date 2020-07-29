Детский сад «Огонек» в городе Топки 3 августа возобновит работу после ремонта, который провели по распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева после обращения жителей города.

Здание детского сада № 10 было построено 35 лет назад, с тех пор в нем ни разу не делали капитальный ремонт. В декабре 2019 года в детском саду начала протекать кровля, в помещениях отсырели потолки и стены. Учреждение закрыли, детей распределили по ближайшим детским садам, но к ремонту муниципалитет не приступал, ссылаясь на отсутствие средств.

Ситуация изменилась в мае 2020 года, когда в Топки с рабочей поездкой прибыл губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Родители воспитанников детского сада обратились к главе региона с просьбой ускорить ремонт здания. По поручению губернатора, муниципалитет оперативно организовал ремонтные работы, они завершились в срок — к началу августа.

«Мы активно строим по всему Кузбассу новые детские сады, но при этом важно заботиться и о работающих дошкольных учреждениях, особенно о тех, где десятилетиями не было капитальных ремонтов. Неудивительно, что за 35 лет крыша здания прохудилась. Ремонтная бригада в кратчайшие сроки капитально обновила крышу. Комиссия уже приняла работы и с начала следующей недели детский сад примет 90 детей», — сказал Сергей Цивилев.

На ремонт детского сада из средств муниципального бюджета выделили почти 1,4 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.