За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 74 случая заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 20, Кемерово – 17, Новокузнецк – 11, Киселевск – 6, Ленинск-Кузнецкий – 5, Юрга – 3, Анжеро-Судженск – 2, Полысаево – 2, Белово – 1, Березовский – 1, Калтан – 1, Прокопьевск – 1, Тайга – 1, Ижморский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Чебулинский МО – 1.

Одна пациентка скончалась. У женщины 1945 года рождения развилась тяжёлая форма пневмонии. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и онкологического заболевания. Она проживала в Новокузнецке.

123 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 2 267 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 265 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7236 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".