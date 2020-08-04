Турнир состоится в Кузбассе с 6 по 21 сентября в очно-дистанционном формате. О старте отборочных соревнований и организации конкурсной программы рассказали министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева, начальник регионального координационного центра чемпионата Денис Гойкалов, заместитель технического директора Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Дмитрий Новиков, эксперт по компетенции «Кирпичная кладка» Наталья Ижмулкина, менеджер компетенции «Геодезия» Антон Никулин и финалистка чемпионата по компетенции «Охрана труда» Алена Терентьева на пресс-конференции в понедельник, 3 августа.

«В Кузбассе уделяется большое внимание развитию и поддержке среднего профессионального образования, выпускники колледжей и техникумов будут строить Кузбасс будущего. Поэтому очень важно создать все условия для наших молодых профессионалов. Мы обновляем материально-техническую базу профессиональных образовательных организаций, открываем новые мастерские по нацпроекту «Образование», повышаем квалификацию наших педагогов», – уточнила Софья Балакирева.

210 компетенций с учетом различных возрастных групп в некоторых конкурсных направлениях соответствуют 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. Сборная Кузбасса, в состав которой вошли 215 конкурсантов, примет участие в соревнованиях по 115 компетенциям.

Отборочные же соревнования проводятся для дополнительного расширения состава участников Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Конкурсантами этого тура стали свыше 1000 человек, в том числе 17 кузбассовцев, которым предстоит продемонстрировать свои умения и побороться за включение в состав сборной Кузбасса по 14 компетенциям. Сопровождают выступление наших конкурсантов 15 экспертов и 9 технических администраторов площадок.

Участники пресс-конференции обсудили организацию Финала Национального чемпионата. Он состоится на региональных площадках колледжей, а также специализированных и международных центров компетенций. Эксперты будут оценивать ребят в режиме онлайн. Для этого в трех городах России – Москве, Казани и Новокузнецке – будут работать Центры управления соревнованиями.

В Новокузнецке такой центр расположится в Новокузнецком строительном техникуме, где сейчас проходят строительные работы. В ходе капитального ремонта учреждение оснастят интерактивными панелями, компьютерами, акустическими системами, видеонаблюдением и современной мебелью. В колледже заработают лаборатория фото- и видеосъемки, типография, преобразятся актовый зал и библиотека. Современная мебель позволит трансформировать учебные аудитории в коворкинги, конференц-зоны или места для фриланс-работы.

Перед соревнованиями 60 членов сборной Кузбасса уже прошли дополнительную подготовку с федеральными экспертами – участники изучили вопросы мотивации на победу, морального настроя, тонкостей судейства.