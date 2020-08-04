В четырех районах Новокузнецка обновили общественные территории, предложенные жителями на конкурс проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива». В Куйбышевском районе открыли универсальную детскую спортивную площадку, в Орджоникидзевском районе установили хоккейную коробку, в Новоильинском районе по адресу проспект Архитекторов, 74 отремонтировали спортивную площадку, в Кузнецком районе на улице Ленина организовали зону отдыха.

«Конкурс проектов инициативного бюджетирования „Твой Кузбасс—твоя инициатива“ уже второй год позволяет реализовать лучшие идеи жителей по благоустройству городов и поселков. Конкурс получил хороший отклик, кузбассовцы активно вносят предложения. Мы помогаем реализовать задуманное: финансируем, предоставляем технику и компетентных специалистов. Будем продолжать эту программу и в следующие году», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Универсальную детскую спортивную площадку открыли сегодня, 4 августа, на территории детского сада № 244 Куйбышевского района. С предложением организовать площадку для различных спортивных игр, в том числе волейбола, баскетбола, футбола, ранее выступили жители района. Инициативная группа разработала проект с объемом финансирования 1,6 млн рублей, из них 1 млн рублей направили из бюджета Кузбасса, 400 тыс. рублей — из городского бюджета, 200 тыс. рублей составили средства спонсоров. Строители уложили на площадке резиновое покрытие с разметкой для бега — зимой территорию будут использовать как основу для катка. Также на площадке установили кольца для баскетбола, волейбольную сетку, переносные ворота для футбола.

Жители Орджоникидзевского района проголосовали за благоустройство хоккейной коробки на стадионе «Байдаевец» по улице Рубцовская, 51. В рамках реализации проекта на объекте площадью 1800 кв. метров установили новые борта, обновили хоккейные ворота, установили сетчатое ограждение. Стоимость ремонта составила 1 млн 678 тыс. рублей. Из бюджета области направили 1 млн рублей, 578 тыс. рублей составило софинансирование из бюджета города, 100 тыс. рублей направили спонсоры и индивидуальные предприниматели.