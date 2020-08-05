«В Сибири от устойчивого тепло- и электроснабжения зависит не только работа экономики, но и благополучие каждого человека. Сегодня в Кузбассе примерно половина потребителей получает тепло от электростанций. Очень важно основательно подготовиться к зиме, чтобы в домах людей, детских садах, школах, больницах всегда было тепло и комфортно. В ходе подготовки к зиме предприятия энергетики отремонтируют 96 котлоагрегатов, 61 турбоагрегат, 11 турбогенераторов», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Анжеро-Судженске идет подготовка к зиме старейшей ТЭЦ региона, в этом году ей исполняется 115 лет. Теплоэлектроцентраль АО «Каскад-энерго» подает теплоэнергию подавляющему большинству потребителей округа. Впервые за 30 лет на ТЭЦ заменят механизм удаления кислорода из теплоносителя, поступающего потребителям, это позволит предотвратить появление ржавчины в теплосетях и на отопительных приборах. Также на ТЭЦ установят новые конвейеры углеподачи и пароперегреватели. Котлы на станции готовы уже более чем на 80%.

В Кемерове после испытаний магистральных и внутриквартальных теплосетей устранили 252 повреждения из 302 зафиксированных. Завершив плановые гидравлические испытания, энергетики продолжают ремонты и перекладку тепловых сетей.

В Новокузнецке на Кузнецкой ТЭЦ энергетики закончили типовые текущие ремонты котлоагрегатов № 6, 7, 8 и 17 в главном корпусе, а также двух котлов на водогрейной котельной.

В поселке Инской Беловского городского округа энергетики модернизируют оборудование на Беловской ГРЭС: энергоблоки № 3,5, а также вспомогательное оборудование электростанции, химводоочистку и насосную станцию.

Сразу в трех населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого муниципального округа — деревне Торопово, селе Камышино и поселке Свердловский — энергетики ведут работы по обновлению электрических сетей. Это позволит улучшить качество поставляемой электроэнергии и электроснабжения для полутора тысяч сельских жителей. Всего же в округе в рамках подготовки к предстоящей зиме отремонтируют 45 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, заменят около 200 опор, смонтируют более 7 км провода и обновят 14 трансформаторных подстанций.