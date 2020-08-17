Движение транспорта открыли на строящемся обходе Мариинска 15 августа. В эксплуатацию введен участок объездной трассы протяженностью 16 км: от 436-го километра трассы Р-255 до подъезда к населенному пункту Раевка; общая протяженность обхода — 19,2 км. Для движения открыты транспортная развязка с путепроводом и мост через реку Кия длиной 285 метров. Обход, ставший частью федеральной трассы Р-255 «Сибирь», позволил вывести с городских улиц Мариинска транзитный транспорт.

«Мы досрочно, с опережением на год, открыли движение по объездной трассе, это позволило освободить улицы Мариинска от транзитного транспорта, идущего по федеральной трассе „Сибирь“. Обход строится с 2015 года, были задержки, только в прошлом году правительству Кузбасса, заказчику строительства, генподрядчику и подрядным организациям удалось активизировать строительство. Новая дорога — подарок и для жителей Мариинска, и для водителей, которым теперь не нужно ехать через город», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Стоимость транспортного обхода Мариинска, который входит в федеральный «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года», — 3,2 млрд рублей. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15 ноября.

«Работы на объекте еще продолжаются, это не мешает основному потоку транзитного транспорта использовать новую трассу, не заезжая в Мариинск. Еще идет строительство второй транспортной развязки с путепроводом на 19-м километре, в месте выхода на трассу Р-255. Одновременно ведутся работы по стабилизации земляного полотна на трехкилометровом участке. Он оказался сложным — с заболоченным грунтом, и требует значительной доработки. Дорожники работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее ввести объезд в эксплуатацию», — рассказал первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.