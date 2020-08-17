По данным регионального Оперштаба, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 22, Кемерово – 20, Новокузнецк – 16, Киселевск – 8, Анжеро-Судженск – 6, Ленинск-Кузнецкий – 6, Белово – 5, Осинники – 5, Беловский МР – 2, Березовский – 2, Прокопьевск – 1, Промышленновский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Яйский МО – 1.

6 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 3499 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1679 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7162 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".