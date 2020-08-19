За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 92 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 17, Междуреченск – 12, Белово – 10, Новокузнецк – 9, Осинники – 7, Анжеро-Судженск – 5, Калтан – 4, Прокопьевск – 4, Юрга – 4, Березовский – 3, Мыски – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Гурьевский МО – 2, Крапивинский МО – 2, Таштагольский МР – 2, Яйский МО – 2, Краснобродский – 1, Беловский МР – 1, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1. Таковы данные регионального Оперштаба.

Одна пациентка скончалась. У женщины 1953 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Таштаголе.

118 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 3 672 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 686 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6797 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".