На Чемпионате России по парашютному спорту в дисциплине «купольное пилотирование» кемеровчанин Сергей Романюк установил новый рекорд России в прыжке на дальность, показав результат 155 метров 42 сантиметра.

Соревнования проходят на аэродроме Танай в Промышленновском районе вблизи села Журавлево. Прыжок на дальность – одна из дисциплин состязаний. Задача спортсмена — пролететь на раскрытом куполе через специальные надувные «ворота» — буйки, задеть ногой поверхность воды и как можно дальше приземлиться. При этом скорость движения спортсмена достигает 150-170 километров в час.

Рекорд России кемеровский парашютист Сергей Романюк установил уже в первый день соревнований, через пару часов после первого подъема на втором туре.

Чемпионат России по «купольному пилотированию» стартовал 18 августа и продлится до 23 числа. В программе соревнований запланированы состязания в прыжках на дальность, точность, скорость и многоборье.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.