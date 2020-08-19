Крупнейшая в Ленинске-Кузнецком школа № 8 откроет двери для учеников 1 сентября после капитального ремонта по областной программе «Моя новая школа». После модернизации в школе появились 33 мультимедийных учебных кабинета, новые лаборатории, кабинет информатики, два лингафонных кабинета, актовый зал с 3D-проектором. На капитальный ремонт направили 125,5 млн рублей: 103 млн рублей составило областное финансирование, 22,5 млн рублей выделены из средств местного бюджета.

«Важно, чтобы дети, даже в небольших городах, учились в современных школах, соответствующих самым высоким стандартам и требованиям, имели доступ к самым актуальным технологиям образования. Поэтому мы разработали программу „Моя новая школа“ и уже модернизировали 9 школ, готовы к открытию еще 2 образовательных учреждения, ведем капитальные ремонты еще в 16 школах по всему Кузбассу», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, проверивший готовность школы к открытию во время рабочей поездки в Ленинск-Кузнецкий.

Школа № 8 была построена в 1986 году. На данный момент в школе учится 1651 ребенок. В ходе капитального ремонта в школе восстановили кровлю, сделали новый фасад из керамогранита, полностью обновили внутреннюю отделку, заменили окна и двери, коммуникации, отремонтировали наружные сети теплоснабжения, благоустроили территорию.

В рамках программы уже отремонтированы девять школ: в Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Прокопьевске, Кемеровском, Гурьевском и Юргинском муниципальных округах. Завершается капитальный ремонт школы №16 в Осинниках и гимназии №21 в Кемерово, к новому учебному году образовательные учреждения будут введены в эксплуатацию. сейчас капитальный ремонт по областной программе продолжается еще в 16 образовательных учреждениях.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.