Около 320 млн рублей планируется направить в текущем году на поддержку растениеводства в Кузбассе: сельхозпроизводители получают «погектарную» поддержку, субсидии на освоение брошенных земель, производство масличных культур, элитных семян, действует региональная программа льгот на приобретение минеральных удобрений.

Один из результатов поддержки — рост сельскохозяйственного экспорта. В частности, экспорт семян рапса по итогам первого полугодия составил 24,2 тысячи тонн — это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда объем экспорта составил 18,7 тысяч тонн. Основные направления экспорта в текущем году — Республика Беларусь, Китай, Монголия и Казахстан, в прошлом году — Республика Беларусь и Китай. Такие данные приводит управление Россельхознадзора по республикам Хакасия, Тыва и Кузбассу.

«Рост экспорта показывает, что продукция аграриев Кузбасса востребована за рубежом, у сельскохозяйственного сектора хорошие перспективы развития. Мы поддерживаем и стимулируем развитие сельского хозяйства, сегодня Кузбасс входит тройку регионов Сибири с наиболее высоким уровнем использования сельхозземель. Аграрии взяли курс на внедрение новых подходов и повышение эффективности работы — все это повышает устойчивость отрасли», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, рапс — самая экспортируемая сельскохозяйственная культура, около половины рапса в Кузбассе сеется для продажи за рубеж. Рапс выращивают более 100 сельхозтоваропроизводителей в 16 муниципалитетах Кузбасса. В 2020 году площадь посевов в регионе составила 70 тысяч га, планируется собрать около 100 тысяч тонн семян рапса. Для сравнения, в 2008 году посевные площади рапса составляли 29 тысяч га.

Цена на семена рапса стабильно высокая на пищевых зарубежных рынках. Рапс также используют для производства биодизеля (моторное биотопливо, представляющее из себя смесь эфиров жирных кислот), животноводческие предприятия покупают рапсовый жмых как ценный источник белка для скота. Кроме этого, рапс является хорошим предшественником для зерновых культур — он обогащает почву органическими и минеральными веществами, улучшает ее структуру.

В соответствии со стратегией развития агропромышленного сектора Кузбасса, перед отраслью стоит задача наполнить рынок собственными продуктами питания по доступной цене. Кузбасское зерно пользуется спросом как в России (его покупают Томская, Новосибирская области, Красноярский край), так и за пределами страны — в Казахстане, Китае, Латвии, Литве. Масличные культуры отправляются на экспорт в Китай, Абхазию, Азербайджан, Армению, Киргизию, Республику Беларусь.

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Кузбассе» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году запланировано довести объем сельскохозяйственного экспорта до 510,6 млн долларов США в год.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.