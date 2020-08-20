По данным регионального Операштаба, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 33, Ленинск-Кузнецкий – 13, Междуреченск – 12, Новокузнецк – 10, Анжеро-Судженск – 7, Полысаево – 3, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Березовский – 2, Мариинский МР – 2, Осинники – 1, Юрга – 1, Гурьевский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Тяжинский МО – 1, Чебулинский МО – 1, Яйский МО – 1.

2 пациента скончались. У мужчины 1955 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1940 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

76 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 3 748 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 1 701 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6496 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".