Ежемесячные премии для классных руководителей во всех школах Кузбасса с 1 сентября увеличатся с 3 тыс. рублей до 8 тыс. рублей. В дополнение к действующей в Кузбассе доплате за классное руководство, учителя будут получать 5 тыс. рублей в рамках федеральной программы поддержки, утвержденной Министерством просвещения России.

«Это важное и своевременное решение, серьезная помощь классным руководителям. Она дополнит региональные меры поддержки учителей, которые уже действуют в Кузбассе. Каждый год мы направляем более 930 млн рублей из бюджета области на различные стимулирующие выплаты учителям. Доплачиваем молодым специалистам, опытным наставникам. Все эти меры направлены на одну цель — повысить престижность профессии учителя, привлечь в школы квалифицированных специалистов и дать детям качественное образование», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По данным министерства образования Кузбасса, в новом учебном году в Кузбассе помимо новой льготы сохранятся и все региональные стимулирующие выплаты для работников образования. Среди них: ежемесячная спецвыплата в размере 5,7 тыс. рублей педагогическим работникам, являющимся наставниками молодых специалистов; выплата в размере 8 тыс. рублей педагогическим и медицинским работникам образовательных учреждений, которые являются молодыми специалистами.

Кроме того, с 1 сентября 2020 года все ученики 1-4 классов — около 138 тысяч детей — будут обеспечены бесплатным питанием. До конца 2020 года на питание школьников будет направлено порядка 629 млн рублей, в 2021 году — 1,5 млрд рублей. Большую часть средств предоставит федеральный бюджет, оставшиеся деньги выделят из бюджета области.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.