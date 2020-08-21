Все школы Кузбасса с 1 сентября начнут работу в обычном режиме, это повысит эффективность образовательного процесса, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Даже самые передовые и совершенные технологии не заменят живого общения с учителями и друзьями. Для успешной социализации, здорового развития детям очень важно взаимодействовать со сверстниками. Поэтому мы ориентируемся на режим очного обучения во всех школах. Но если ситуация будет меняться, в отдельных школах возможны ограничения», — сказал Сергей Цивилев, выступая на ежегодном августовском педсовете работников образования, который начал работу в Кузбассе 19 августа.

Традиционное собрание педагогов перед началом нового учебного года впервые проходит в дистанционном формате. Педсовет продлится 10 дней — до 28 августа. Для педагогического сообщества организованы более 80 тематических секций по цифровизации образования, профориентации школьников, развитию среднего профессионального и высшего образования, повышению квалификации педагогов.

«Развитие образования — один из важнейших приоритетов для Кузбасса. Мы ремонтируем и строим школы, покупаем для них новое оборудование. В области действует комплекс мер поддержки учителей, внедряются новые форматы дополнительного образования. Цель — сделать так, чтобы через один-два года жители каждого населенного пункта почувствовали изменения к лучшему, в том числе и в сфере образования», — сказал губернатор, приветствуя участников пленарного заседания педсовета.

В этом году подготовлена разнообразная программа онлайн-мероприятий педсовета с участием региональных и федеральных спикеров. На сайте учувкузбассе.рф каждый может выбрать площадки по интересам.

Так, например, на площадке регионального центра «Сириус. Кузбасс» участники педсовета уже обсудили поддержку одаренных детей, а на базе Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников образования — разработку программ воспитания, роль наставничества в образовании, применение бережливых технологий в образовании и т.д.

На протяжении всего педсовета будет проходить обучающий семинар по вопросам ЕГЭ. Специалисты рассмотрят самые эффективные муниципальные практики организации образовательной деятельности, успешный опыт использования управленческих и педагогических технологий.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.