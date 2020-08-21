По данным Областного штаба по коронавирусу, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 91 случай заражения COVID-19: Кемерово – 30, Новокузнецк – 26, Белово – 14, Междуреченск – 9, Беловский муниципальный район – 6, Мыски – 1, Прокопьевск – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1, Промышленновский муниципальный округ – 1, Юргинский муниципальный округ – 1.

Один пациент скончался. У мужчины 1934 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония. Он проживал в Кемерове.

Выздоровели 97 пациентов. Таким образом, в Кузбассе 3845 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1694 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5783 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.