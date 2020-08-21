По информации пресс-службы правительства Кузбасса, разрешение на строительство железнодорожных путей к запроектированной станции углепогрузки возле поселка Черемза Новокузнецкого муниципального района отменено по причине того, что ООО «РК Проект» не предоставило проект рекультивации земель сельскохозяйственного назначения, по которым планировалось проложить железнодорожную линию.

«Приказываю отменить разрешение на строительство от 23.04.2020 […], выданное Обществу с ограниченной ответственностью «РК Проект» на строительство объекта капитального строительства «Пути необщего пользования станции „Кузнецкая“ с примыканием к станции Томусинская Западно-Сибирской железной дороги», — говорится в приказе начальника главного управления архитектуры и строительства Кузбасса Виктора Костикова.

Разрешение отменено на основании статьи 78 Земельного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает, что использование земель сельскохозяйственного назначения для строительства осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации земель. При этом пункт 10 Постановления Правительства России от 10.07.2018 № 800 предусматривает, что проект рекультивации земель должен быть подготовлен в составе проектной документации на строительство.

В свою очередь губернатор Кузбасса в своем телеграм-канале высказался по поводу ситуации в п. Черемза: «За прошедшую неделю разрез “Кузнецкий Южный” не смог провести необходимую работу с населением и наладить конструктивный диалог не только с черемзинцами, но и с жителями соседних населенных пунктов, которых также волнует проблема строительства углепогрузочной станции. Это подтверждается местными органами власти, которые на протяжении последних дней проводили встречи с жителями Черемзы, Безруково, ГРЭС и других населенных пунктов. Результаты этих встреч показывают, что подавляющее большинство жителей не поддерживают проект строительства углепогрузочной станции в районе поселка Черемза. Эта ситуация — пример того, что мнение людей нужно слышать и учитывать. Региональная власть всегда следовала и будет продолжать следовать этому принципу. Решения должны приниматься сообща, с учетом интересов жителей. Правительство Кузбасса не поддерживает проект строительства углепогрузочной станции, так как компания не приложила должных усилий по выстраиванию диалога с населением. Принято решение об отмене разрешения на строительство путей необщего пользования станции «Кузнецкая»».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.