27 августа в эфире телеканала «Кузбасс 1» пройдет прямая линия с главой региона. А задать вопрос Сергею Цивилеву можно уже сейчас — через цифровую платформу «Кузбасс онлайн»: на сайте kuzbass-online.ru или в мобильном приложении. Вопросы будут приниматься до момента окончания прямой линии.

Кроме того, за вопросы, которые по вашему мнению являются самыми важными, можно голосовать. И на те, которые наберут наибольшее количество голосов, губернатор ответит в ходе прямой линии. Ответы на остальные вопросы разместят на платформе «Кузбасс онлайн».