Отборочные соревнования VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) позволили расширить состав участников финала: по итогам первого этапа отбора к 199 кузбассовцам, которые прошли в финал ранее, присоединились еще 7 финалистов.

«Чемпионат WorldSkills — это отличная возможность показать молодежи весь спектр наиболее востребованных рабочих специальностей. Участники чемпионата смогут усовершенствовать свои навыки, а зрителям состязания помогут выбрать профессию, которая позволит им раскрыть свои таланты и способности, полностью реализовать потенциал», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отборочные соревнования по 27 компетенциям на право участия в VIII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошли в дистанционно-очном формате с 1 по 20 августа. 17 представителей Кузбасса приняли участие в 14 компетенциях, 7 участников прошли в финал.

По компетенции «Геодезия» Кузбасс в финале чемпионата будут представлять Данил Чумакин и Вячеслав Полев из Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства. Студент Кузнецкого индустриального техникума Игорь Саблин выступит в финале по компетенции «Электромонтаж». В компетенции «Поварское дело» успешно показал себя Руслан Мужунов из Новокузнецкого техникума пищевой промышленности, а среди юниоров в данном направлении в числе лучших оказался ученик кемеровской школы № 14 Иван Курников. В финал чемпионата по компетенции «Туризм» прошли Анжелика Буянова и Александра Ильина — студентки Профессионального колледжа (Новокузнецк).

Всего в отборочных соревнованиях участвовали свыше 1000 человек. Экспертная комиссия наблюдала за конкурсантами в режиме онлайн с помощью Центров управления соревнованиями, которые были открыты в 13 регионах России. В Кузбассе центр по компетенции «Геодезия» работал в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства, по компетенции «Технология моды» и «Технология моды — юниоры» — в Губернаторском техникуме народных промыслов.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в Кузбассе с 6 по 21 сентября также в дистанционно-очном формате. Студенты и школьники примут участие в состязаниях по 210 компетенциям, которые соответствуют 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Центром управления соревнованиями станет Новокузнецкий строительный техникум. В процессе подготовки к чемпионату учебное заведение капитально ремонтируют, оснащают интерактивными панелями, компьютерами, акустическими системами, видеонаблюдением и современной мебелью. В колледже создают лаборатории фото- и видеосъемки, типографию, модернизируют актовый зал и библиотеку.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.