По данным регионального Оперштаба, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 25, Кемерово – 18, Прокопьевск – 15, Анжеро-Судженск – 10, Белово – 7, Киселевск – 7, Ленинск-Кузнецкий – 6, Мариинский МР – 3, Кемеровский МО – 2, Новокузнецкий МР – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Топкинский МО – 1, Яйский МО – 1.

37 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 3 975 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 847 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4 611 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".