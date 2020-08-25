Начал работу специализированный колл-центр, который принимает от жителей Кузбасса вопросы к губернатору Сергею Цивилеву. Глава региона ответит на самые актуальные из них во время прямой линии, которая пройдет в четверг 27 августа в эфире телеканала «Кузбасс 1» с 19:00 до 21:00. Ответы на остальные вопросы будут опубликованы на цифровой платформе «Кузбасс онлайн».

Многоканальный телефон колл-центра — +7 (3842) 90-03-99. При обращении необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Ответ будет направлен на адрес, который укажет гражданин.

Колл-центр начал принимать вопросы 24 августа. Во вторник и среду, 25 и 26 августа, операторы колл-центра будут работать с 09:00 до 17:00. В четверг, 27 августа, прием вопросов продлится с 09:00 до завершения прямой линии в 21:00.

Задать вопрос можно также через цифровую платформу «Кузбасс онлайн»: на сайте kuzbass-online.ru или в мобильном приложении. Вопросы через цифровую платформу принимаются с 20 августа до момента окончания прямой линии. Также на цифровой платформе все желающие могут голосовать за те вопросы, которые являются, по их мнению, самыми важными. Список вопросов для прямой линии будет сформирован по итогам голосования.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.