По информации от областного Оперштаба по коронавирусу, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 95 случаев заражения: Междуреченск – 24, Белово – 13, Киселевск – 9, Осинники – 8, Анжеро-Судженск – 6, Кемерово – 5, Прокопьевск – 5, Юрга – 5, Березовский – 4, Ленинск-Кузнецкий – 4, Крапивинский муниципальный округ – 3, Калтан – 2, Промышленновский муниципальный округ – 2, Мыски – 1, Беловский муниципальный район – 1, Таштагольский муниципальный район – 1, Юргинский муниципальный округ – 1, Яйский муниципальный округ – 1.

60 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 4 035 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 882 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4 057 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.