Симфонический оркестр Государственного академического Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста Российской Федерации Валерия Гергиева выступит в Кемерове. Концерт, посвященный Дню шахтера и предстоящему 300-летию Кузбасса, пройдет в среду, 26 августа, в Государственном музыкальном театре Кузбасса имени народного артиста РФ А.К. Боброва.

Прямые трансляции выступления будут организованы в эфире телеканала «Кузбасс Первый» и на уличных экранах города Кемерово, а также на сайте «Кузбасс Первый». Посмотреть концерт можно будет только во время прямой трансляции, которая начнется в 18:00.

Региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 разрешил проведение концерта при условии соблюдения профилактических мер. Зрительный зал перед началом мероприятия проветрят и дезинфицируют, во время концерта будут действовать обеззараживающие воздух рециркуляторы. Всем зрителям измерят температуру на входе в здание театра, в помещениях будет действовать масочный режим. Зрители, кроме пришедших вместе, будут занимать места в концертном зале с учетом требований о соблюдении социального дистанцирования.

С 9 по 20 августа музыканты выступили в 16 городах в рамках музыкального тура, посвященного празднованию 75-летия окончания Второй мировой войны, сохранив лучшие традиции Московского Пасхального фестиваля, который в этом году был вынужденно перенесен из-за пандемии. Коллектив дал 18 концертов, большинство из которых благотворительные — в поддержку медицинских работников, волонтеров и всех тех, кто вносит большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.

Фото: ako.ru