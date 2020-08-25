Топливо в рамках ежегодной областной благотворительной акции получили 6 045 малообеспеченных семей и ветеранов угольной промышленности. Угледобывающие компании Кузбасса предоставили для нуждающихся семей 45 тысяч тонн угля, из них 24 тысячи 180 тонн уже доставили адресатам.

Акция проходит в 21 из 34 муниципальном образовании Кузбасса и уже завершилась в 10 территориях. Жители Беловского, Мариинского районов и Юргинского округа, также городов Березовский, Междуреченск, Осинники, Полысаево, Тайга, Юрга и пгт Краснобродский получили по 4 тонны сортового крупнокускового угля. Еще в трех территориях – городах Мыски и Прокопьевск, а также в Топкинском округе акция начнется в ближайшее время. Всего в текущем году помощь получат более 11,2 тысяч семей, в том числе 1214 – ветеранов угледобывающей отрасли.

В число получателей бесплатного угля входят пенсионеры с размером пенсии, не превышающим 150% прожиточного минимума и не имеющие льгот на приобретение топлива по федеральному и региональному законодательству; малоимущие семей с детьми, не имеющие федеральных или региональных мер социальной поддержки на приобретение топлива; а также люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию и имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Списки получателей формируются на основании заявлений, поданных в органы социальной защиты по месту жительства.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.

Фото: ako.ru