За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 28, Новокузнецк – 26, Осинники – 7, Анжеро-Судженск – 6, Междуреченск – 6, Белово – 4, Киселевск – 3, Мыски – 3, Новокузнецкий МР – 3, Березовский – 2, Калтан – 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Крапивинский МО – 2, Беловский МР – 1, Гурьевский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1. Таковы данные регионального Оперштаба.

Один пациент скончался. У мужчины 1943 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

91 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 4 126 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 888 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3 483 человека.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".