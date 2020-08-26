Лучшие горняки области, угольные предприятия и бригады получили почетные звания и ордена в преддверии Дня шахтера. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил сегодня горнякам награды в правительстве Кузбасса.

«Большая часть населения Кузбасса связана с угольной отраслью. Угольная промышленность — это почти 40% экономики региона. Благодаря Кузбассу Россия занимает третье место в мире по объемам экспорта угля. Труд шахтера — один из самых тяжелых и ответственных в мире. Вы — достояние и гордость Кузбасса и всей России. Рад лично сказать вам спасибо за труд и вручить награды», — сказал Сергей Цивилев.

Орденом «Доблесть Кузбасса» награжден Виктор Чешуин, механик горного участка филиала «Талдинский угольный разрез» угольной компании «Кузбассразрезуголь». Орден Почета Кузбасса заслужил Игорь Грачев, водитель автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе автоколонны № 2 АО «Черниговец» АО ХК «СДС-Уголь». Орденом «За доблестный шахтерский труд» II степени награжден Вадим Фролов, машинист экскаватора АО «Междуречье». Еще 14 сотрудников угледобывающих предприятий — машинисты, проходчики, водители, главные инженеры — получили из рук губернатора орден «За доблестный шахтерский труд» III степени. Десяти работникам угольной промышленности региона присвоено звание «Заслуженный шахтер Кузбасса».

Благодарственным письмом Полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе награждены машинист бульдозера автотранспортно-бульдозерного участка ЗАО «Шахта Беловская» Анатолий Бреев, водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе АО «Разрез «Шестаки» Константин Мотовилов, подземный горный мастер горнопроходческого участка ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» Сергей Сафронов, машинист экскаватора, бригадир, филиал «Бачатский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь» Виктор Федякин, проходчик подготовительный участка № 2 «Шахта «Южная» (филиал АО «Черниговец») Владимир Шиянов и директор ООО «Шахта «Грамотеинская» Максим Сидоров.

Также награды получили победители конкурса «Кузбасс — угольное „сердце“ России». В ходе конкурса на угольных предприятиях Кузбасса действовал особый режим надзора за соблюдением безопасных условий труда, правильным применением средств индивидуальной защиты на рабочих местах, выполнением нарядной системы и соблюдением производственной дисциплины. Главным критерием для победы было отсутствие несчастных случаев на производстве. Также учитывались перевыполнение производственных заданий, модернизация производства, выполнение социальных планов, внимание организации к отдыху и оздоровлению работников, пенсионеров и детей сотрудников, а также к оказанию помощи неработающим пенсионерам.

В номинации «Угольная компания Кузбасса — 2020» победу одержало АО «СУЭК-Кузбасс». Среди предприятий с подземной добычей угля победителем признан коллектив филиала «Шахта «Увальная» АО «УК «Сибирская». Среди предприятий с открытой добычей угля лучшим стал филиал «Талдинский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь». Среди обогатительных предприятий победил коллектив ООО СП «Барзасское товарищество» АО «Стройсервис». Победителем среди очистных бригад на подземных горных работах стал коллектив очистной бригады ООО «Шахты «Усковская» ООО «Распадская угольная компания».

В номинации «Подготовительная бригада шахты — 2020» победила бригада филиала АО «Черниговец» — «Шахты «Южная» АО ХК «СДС-Уголь». Их эффективная работа позволила установить мировой рекорд месячной производительности на проходческом комбайне EBZ-200C. Победителем среди экскаваторных бригад признан коллектив бригады ООО «СП «Барзасское товарищество» АО «Стройсервис». В номинации «Бригада большегрузного карьерного самосвала разреза — 2020» победил экипаж водителей БелАЗов ЗАО «Шахта Беловская» ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ». Победителем в номинации «Директор шахты — 2020» стал Понизов Александр Владимирович — директор шахты им. В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс».

Директор ООО «Ресурс» Тимошенко Михаил Анатольевич победил в номинации «Директор разреза — 2020». В номинации «Начальник участка шахты — 2020» победил Кузнецов Валерий Владимирович — начальник очистного участка ООО «Шахта «Алардинская» ООО «Распадская угольная компания». Звание «Лучший начальник участка разреза — 2020» заслужил начальник горного участка филиала АО «Черниговец» АО ХК «СДС-Уголь» Долгополов Роман Александрович.

В 2020 году впервые были введены две новые номинации. В борьбе за звание «Социальный проект — 2020» победу одержало АО ХК «СДС-Уголь». В номинации «Технология Года — 2020» победителем признана компания АО «СУЭК-Кузбасс».

По традиции фотографии победителей конкурса «Кузбасс — угольное „сердце“ России» украсили «Галерею шахтерской славы» около ДК «Шахтер» в Рудничном районе Кемерова.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.