За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 29, Кемерово – 27, Прокопьевск – 13, Анжеро-Судженск – 8, Ленинск-Кузнецкий – 7, Белово – 3, Кемеровский МО – 3, Новокузнецкий МР – 2, Краснобродский – 1, Полысаево – 1, Мыски – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1. Такие данные приводит региональный Оперштаб по коронавирусу.

Одна пациентка скончалась. У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в посёлке Белогорск Тисульского района.

80 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 4 206 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 903 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3 160 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".