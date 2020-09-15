По данным областного Оперштаба, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 42, Кемерово – 30, Киселевск – 11, Ленинск-Кузнецкий – 11, Междуреченск – 11, Белово – 4, Прокопьевск – 3, Анжеро-Судженск – 2, Мыски – 2, Осинники – 2, Беловский муниципальный район – 2, Кемеровский муниципальный округ – 2, Новокузнецкий муниципальный район – 2, Полысаево – 1, Тяжинский муниципальный округ – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске.

У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Она проживала в Киселевске.

У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, патологии дыхательной системы и патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

148 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 5847 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2014 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2016 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".